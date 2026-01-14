Vuelve desde este miércoles el ciclo "Cine bajo las estrellas" en plaza Belgrano

La Dirección de Cultura de la Municipalidad retoma este miércoles su tradicional propuesta de verano, un ciclo que ofrecerá proyecciones al aire libre con entrada libre y gratuita durante todos los miércoles de enero y febrero.

Las funciones tendrán lugar en la Plaza Belgrano a partir de las 20:30 horas. Desde la organización, invitaron a vecinos, vecinas y turistas a asistir con sus propias reposeras, equipos de mate y alimentos para disfrutar de las producciones nacionales e internacionales que se emitirán en pantalla gigante.

La apertura del ciclo, programada para este miércoles 14 de enero, contará con la proyección de "La Uruguaya", película dirigida por Ana García Blaya y basada en la reconocida novela de Pedro Mairal. El filme, una coproducción argentino-uruguaya estrenada en 2022, relata las peripecias de un escritor en Montevideo durante el cepo cambiario y ha sido galardonada en festivales internacionales como los de Mar del Plata, Barcelona y Miami.