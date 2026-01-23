Vóley: Náutico ultima detalles para la Liga Federal con un triangular de primer nivel en su gimnasio

El equipo de primera división de vóley masculino del Club Náutico San Pedro recibirá este sábado 24 de enero en su gimnasio a Náutico Sportivo Avellaneda y EIMM de Grand Bourg, en un triangular de carácter preparatorio para la próxima Liga Federal. El certamen amistoso servirá como revancha de los encuentros disputados la semana pasada, cuando el conjunto sampedrino visitó a estos mismos rivales, que también participarán del torneo nacional.

La actividad en el gimnasio del "Celeste" comenzará a las 17 con el partido entre el local y CNSA. Posteriormente, a las 19, se enfrentarán los dos conjuntos visitantes, mientras que el cierre de la jornada está previsto para las 21, momento en que el equipo dirigido por Federico Bonvisutto se medirá ante EIMM. Estos encuentros serán fundamentales para que el cuerpo técnico defina la conformación definitiva del plantel de cara a la competencia oficial.

La Liga Federal representa el desafío más importante para el vóley de Náutico desde su histórica incursión en la División de Honor en 1994, bajo la conducción de Gustavo Bonvisutto. En esta oportunidad, el torneo se desarrollará en los estadios Aldo Cantoni y Velódromo de San Juan, y contará con transmisión en vivo a través de las plataformas digitales de FEVATV y FSJVoley.

El conjunto sampedrino integra el Grupo A de la competencia junto a EIMM, Racing LPA, ASEBA y Defensores de Catamarca. Cabe destacar que de la Liga Federal también formará parte la Selección Argentina Sub 19, que participará en calidad de invitada, jerarquizando un torneo que nuclea a representantes de distintas provincias del país.