El intendente Salazar recorrió las obras finales del Hotel Azahar junto al empresario Víctor Fera

Gereritz detalló que el proyecto transita el tramo de cierre de su primera fase, centrada actualmente en la colocación del césped y la puesta a punto de la piscina exterior. Según explicó el directivo, estos pasos son fundamentales para garantizar que los primeros huéspedes sean recibidos en óptimas condiciones operativas.

​En esta instancia de inauguración, el hotel dispondrá de 77 habitaciones habilitadas y una propuesta gastronómica integral. El bar y el restaurante tendrán una capacidad para 104 cubiertos y funcionarán de manera abierta, permitiendo el acceso tanto a turistas como a los vecinos y vecinas de la ciudad.

Respecto al impacto laboral, la gerencia confirmó que la apertura inicial generará 53 puestos de trabajo directos. El desarrollo integral del proyecto continuará durante el año con la finalización del spa, la incorporación del resto de las plazas de alojamiento y nuevas prestaciones. Se estima que el complejo estará plenamente operativo antes de que finalice el año, demandando una plantilla total de entre 75 y 80 trabajadores.

​Por su parte, el intendente Salazar manifestó su satisfacción por el nivel de avance de la obra y subrayó la relevancia de una inversión de esta magnitud para la economía local. El mandatario destacó especialmente el fortalecimiento de la oferta turística de San Pedro y la creación de empleo genuino que representa la llegada de un establecimiento de estas características.

​Asimismo, Salazar puso de relieve el valor del trabajo articulado entre el municipio y el sector privado. Tras el reconocimiento expresado por Víctor Fera durante la visita, el intendente reafirmó el compromiso de su gestión de seguir respaldando las iniciativas que apuesten al crecimiento productivo y de servicios en la región.

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, visitó las instalaciones del Hotel Azahar para supervisar el avance de las obras en su etapa final. Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por el impulsor del emprendimiento, el empresario Víctor Fera, y el gerente general del establecimiento, Eric Gereritz, con quienes repasó el cronograma previsto para la inminente apertura del complejo.