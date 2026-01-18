Vecinos aprehendieron al autor del robo a un bar: su hijo escapó con el dinero

Un hombre defue aprehendido este domingo en, luego de que vecinos de la zona lo retuvieran tras participar en un robo a un local gastronómico. Su cómplice, identificado como su propio hijo mayor de edad, logró darse a la fuga con el dinero sustraído y es buscado por la policía.

El hecho ocurrió en un "Bar de Copas" ubicado en la calle Lucio Mansilla, propiedad de un hombre de 41 años. Según informaron fuentes policiales del Destacamento de Gobernador Castro, los delincuentes ingresaron al comercio por una ventana trasera sin ejercer violencia y sustrajeron una suma de dinero en efectivo cuya cuantía no fue precisada.

Tras advertir la maniobra, un grupo de vecinos logró interceptar y retener al padre en la zona de la Costanera y Petrona Simonini. En tanto, el hijo huyó del lugar con el botín. En el marco del operativo cerrojo, los efectivos policiales hallaron abandonada en la intersección de la calle 17 y la Costanera una motocicleta Yamaha YBR negra, vehículo utilizado por los autores para el desplazamiento.

El rodado fue secuestrado y el hombre de 47 años quedó a disposición de la justicia, mientras se realizan rastrillajes para localizar al prófugo. En el caso interviene la fiscalía de instrucción en turno de San Pedro, que caratuló la causa como "Hurto".