Cruces, debates y chicanas en la primera sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de San Pedro llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año, una jornada que incluyó extensos debates y chicanas entre los ediles de los diferentes bloques. Tras los pasos administrativos acordados en Labor Legislativa para el pase a archivo de expedientes acumulados durante el período de extraordinarias, el primer foco de conflicto surgió con un proyecto presentado por el bloque San Pedro Puede, integrado por Ariel Rey y Mariana Reynoso.

La iniciativa, que buscaba solicitar informes sobre el sistema de salud y el Hospital, presentó un error técnico en su redacción al haber sido formulada como proyecto de resolución en lugar de comunicación, incluyendo además un apartado de fundamentos. Esta falla fue el disparador para una serie de cuestionamientos por parte de otros bloques. Soledad Llul, de Fuerza Patria, expresó: "Hay preguntas en el articulado como la cantidad de efectores de salud que hay en el distrito. Es una pregunta que puede hacer un vecino, pero para alguien que es concejal y dice que camina la calle no se entiende". Asimismo, agregó que el texto "habla de medicamentos esenciales disponibles. Otra pregunta que no tiene lógica, sentido, y carece bastante de inteligencia, porque la cuestión de los medicamentos es dinámica. No tiene un stock quito, paralizado, responde exclusivamente a la demanda de consultas que se atienden por guardia y consultorio".

En la misma línea, Martín Rivas, de Acuerdo Vecinal, sostuvo que "este aprendizaje forzoso que están teniendo los concejales nos cuesta dinero a todos los sampedrinos" y que el proyecto "parece una auditoría de gente que se encontró en un almacén o una fiambrería". Dirigiéndose a los autores, planteó: "Deben saber que son concejales y no son más vecinos quejosos, les pedimos que estudien y estén a la altura de las circunstancias porque es algo vergonzoso para este cuerpo". Ante las críticas, Ariel Rey respondió: "Independientemente de las formalidades, y sin hablar de cuestiones electorales, con respecto al pedido de informes, sepan que es una demanda de la sociedad, del sector que trabaja en salud tener la posibilidad de bajar esa información a papel. Porque si no queda en lo que dice uno u otro. Tenemos que tener un informe serio de cómo se van los gastos y está perfectamente explicado en cada uno de los artículos".

Durante el desarrollo de la sesión, fue rechazado el proyecto de ordenanza para la creación del programa "Jóvenes Legislando", presentado por Joaquín González y Melina Pannatteri (La Libertad Avanza), debido a que la iniciativa se superponía con ordenanzas vigentes sobre el Concejo Deliberante Juvenil. En contraste, el cuerpo aprobó un pedido de informes sobre la gestión de la Terminal de Ómnibus presentado por el bloque Nuevos Aires y la declaración de interés municipal de las actividades en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19.

Hacia el cierre de la jornada se estableció otra controversia con el tratamiento del proyecto para declarar el 2026 en el partido de San Pedro como "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, Verdad y Justicia". Con la presencia de integrantes de la Mesa por la Memoria, se fijaron posiciones sobre esta iniciativa y la modificación del anexo de la ordenanza vigente sobre Huellas Urbanas de Memoria, Verdad y Justicia.

Al respecto, Martín Rivas manifestó: "La Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia tiene el antecedente de haberse constituido por suerte bastante antes de que el kirchnerismo haya tomado los derechos humanos como una bandera que no hemos compartido, porque históricamente creemos que ese partido político no ha sido consecuente ni positivo. Solamente es nuestra mirada, vuelvo a expresar el mayor respeto a los familiares y a las actividades que han programado". Por su parte, el concejal Diego Lafalce señaló: "No voy a acompañar este proyecto porque será Memoria, Verdad y Justicia será cuando sea para todos y haya una imparcialidad en los hechos".

El debate motivó que el presidente del cuerpo, Martín Baraybar, dejara su asiento de presidencia para bajar a una banca y expresar su posición: "Reducir el golpe de estado de 1976 a una interna de un partido político es vago y chiquito. Obedeció a intereses geopolíticos, económicos y no a una cuestión de discusión interna que podía estar ocurriendo en ese momento. Dejo en claro que soy un hombre de la democracia, de la paz y no reivindico la lucha armada, que lamentablemente era parte de las discusiones políticas. El consenso democrático en la Argentina y el consenso global que indicaba, después de la Segunda Guerra Mundial, no había que tirar bombas gratuitamente. Respetamos la posición de cada uno y se votará, pero ojalá no hubiera sido solo el kirchnerismo sino toda la democracia, y hay que recordar que a Alfonsín, al que le tocó un momento muy difícil, en su contexto histórico llegó a lograr un inicio de los juicios a las juntas. Durante el kirchnerismo volvió a lograrse un consenso democrático de avanzar otra vez en los juicios para que esos dictadores que hoy todavía niegan saber en donde están los desaparecidos pudieran ser enjuiciados. La dictadura dejó mucho dolor, y ojalá todos los días se hablara de verdad y justicia pero los cincuenta años del golpe de estado ameritan que todos los estados, municipales, provinciales y nacional, se pongan al hombro la discusión para que podemos pensar el futuro sabiendo lo que pasó".