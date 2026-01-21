Unión Personal y Accord abonaron más de 55 millones de pesos tras intimación municipal

La Municipalidad de San Pedro confirmó hoy que la obra socialy su empresa de medicina prepagahicieron efectivo un pago deen concepto de prestaciones brindadas a sus afiliados en el

El desembolso se produce como respuesta directa a la ofensiva legal iniciada por el Ejecutivo sampedrino el pasado 3 de octubre, cuando se hizo pública una intimación formal mediante carta documento. En aquel entonces, el municipio reclamaba una deuda total de $62.591.953,62 por facturas vencidas que, según el área legal, habían sido presentadas en "tiempo y forma" sin obtener respuesta. El monto se elevó en los últimos meses a más de 90 millones.

Cronología del conflicto

La intimación, firmada el 22 de septiembre de 2025 por el Subsecretario Legal y Técnico, Daniel Horacio Porta, otorgaba a la prestataria un plazo de diez días hábiles para regularizar su situación bajo la advertencia de iniciar acciones judiciales por cobro ejecutivo y denunciar el incumplimiento ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

"Los recursos adeudados son necesarios para mantener y mejorar la calidad de los servicios prestados en un establecimiento que cumple una función social indispensable", subrayaba el documento enviado a la sede central de la obra social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Impacto en el sistema público

Desde la Secretaría de Salud local destacaron la importancia de este ingreso para las arcas municipales, ya que la demora en los pagos afectaba directamente la capacidad operativa del hospital. Si bien el monto abonado ($55,8 millones) cubre el grueso de lo adeudado, las autoridades locales continúan monitoreando los saldos remanentes y los intereses generados por la mora.

Con esta cancelación parcial se descomprime la tensión entre el municipio y las entidades prestadoras, garantizando la continuidad de la atención para los afiliados de Unión Personal y Accord en el sistema público de salud de San Pedro, sin resentir el presupuesto destinado a los sectores más vulnerables de la comunidad.