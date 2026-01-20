Una mujer resultó herida tras un choque entre una moto y un auto

Una mujer de 58 años resultó herida tras protagonizar un accidente de tránsito en horas de la tarde de ayer, en la intersección de las avenidas 3 de Febrero y 24 de Febrero.

Por causas que aún se intentan establecer, se produjo una colisión entre una motocicleta Brava de 110 cc, color roja y sin dominio colocado, y un automóvil Chevrolet gris que era conducido por un hombre de 55 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor debió ser asistida por personal del SAME y trasladada al hospital local. Según informaron fuentes policiales, la víctima ingresó al centro asistencial consciente y, tras ser evaluada por los médicos, se determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial para labrar las actuaciones correspondientes y reordenar el tránsito. En la causa interviene la fiscalía local, que dispuso las pericias de rigor para determinar las responsabilidades del hecho.