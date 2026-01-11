Una mujer detenida por agredir a su padre de 70 años

Una mujer de 30 años fue aprehendida en las últimas horas tras agredir físicamente a su padre de 70 años en una vivienda ubicada en las inmediaciones del camino al Aeroclub, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se produjo ayer por la mañana, cuando efectivos de la dependencia local se desplazaron al domicilio tras recibir un alerta a través del sistema de emergencias 911. Según lograron reconstruir los investigadores, la mujer mantuvo una fuerte discusión con su progenitor que escaló hasta la agresión física, provocándole al hombre un hematoma facial como consecuencia del golpe recibido.

A raíz de lo sucedido, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de lesiones, con intervención de la UFI N° 11 descentralizada. Asimismo, la justicia notificó a la agresora sobre una medida perimetral dispuesta por el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial de San Nicolás para garantizar la seguridad del damnificado.

La víctima recibió la asistencia y contención correspondiente en la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Por su parte, la mujer fue puesta a disposición de la justicia, aunque recuperó la libertad poco después por disposición del magistrado interviniente, quedando supeditada al avance de la causa.