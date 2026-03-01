"Nuevos Aires" pide informes sobre el traspaso de la Terminal de Ómnibus

El bloque de concejales "Nuevos Aires" presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro para exigir al Departamento Ejecutivo precisiones sobre el convenio de gestión de la Terminal de Ómnibus, tras la reciente "cesión" del servicio por parte de la empresa privada San Pedro Farm S.A.
La iniciativa, que lleva las firmas de los ediles Belén Santos, Damián Mosquera y Paola Basso, surge luego de que el Intendente Municipal anunciara el pasado 15 de enero que la comuna asumiría la responsabilidad directa sobre el predio ubicado en la intersección de Lucio Mansilla y Avenida 11 de Septiembre
Entre los puntos principales del requerimiento, los concejales solicitan una copia fiel del contrato suscripto con San Pedro Farm S.A. y el análisis técnico previo que justificó la decisión de municipalizar la administración
Asimismo, el proyecto de comunicación insta al Ejecutivo a presentar un análisis exhaustivo de gastos y una proyección de ganancias que contemple los ingresos por cánones de subconcesiones y toque de plataforma
Finalmente, el bloque opositor requiere el dictamen de la asesoría letrada municipal que avaló el traspaso, con el objetivo de transparentar los parámetros legales bajo los cuales el municipio tomó el control de la terminal