"Nuevos Aires" pide informes sobre el traspaso de la Terminal de Ómnibus

El bloque de concejales "Nuevos Aires" presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro para exigir al Departamento Ejecutivo precisiones sobre el convenio de gestión de la Terminal de Ómnibus, tras la reciente "cesión" del servicio por parte de la empresa privada San Pedro Farm S.A.

La iniciativa, que lleva las firmas de los ediles Belén Santos, Damián Mosquera y Paola Basso, surge luego de que el Intendente Municipal anunciara el pasado 15 de enero que la comuna asumiría la responsabilidad directa sobre el predio ubicado en la intersección de Lucio Mansilla y Avenida 11 de Septiembre . Según el documento ingresado bajo el número 5660/2026, la oposición advierte que a la fecha no se han comunicado oficialmente las características del contrato ni las obligaciones asumidas por el Estado local .

Entre los puntos principales del requerimiento, los concejales solicitan una copia fiel del contrato suscripto con San Pedro Farm S.A. y el análisis técnico previo que justificó la decisión de municipalizar la administración . El pedido también hace hincapié en la necesidad de conocer el reglamento de funcionamiento, el plan de seguridad para el predio y el detalle del personal que será afectado a las tareas de mantenimiento y limpieza .

Asimismo, el proyecto de comunicación insta al Ejecutivo a presentar un análisis exhaustivo de gastos y una proyección de ganancias que contemple los ingresos por cánones de subconcesiones y toque de plataforma . Los ediles también demandan información sobre las obras de remodelación previstas, incluyendo presupuestos, plazos de ejecución y el origen de las partidas presupuestarias que se utilizarán para financiar las mejoras en el edificio .

Finalmente, el bloque opositor requiere el dictamen de la asesoría letrada municipal que avaló el traspaso, con el objetivo de transparentar los parámetros legales bajo los cuales el municipio tomó el control de la terminal . La solicitud fue formalizada el pasado 24 de febrero y espera su tratamiento por parte del cuerpo legislativo que preside Martín Baraybar .