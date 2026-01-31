Una motociclista resultó herida tras un choque en la Ruta 1001 y Crucero General Belgrano



Un accidente de tránsito se registró en la tarde de ayer en la intersección de la Un accidente de tránsito se registró en la tarde de ayer en la intersección de la Ruta Provincial N° 1001 y la calle Crucero General Belgrano , dejando como saldo una persona herida con lesiones de carácter leve.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Agile, conducido por un hombre de 68 años, y una motocicleta marca Motomel, en la que circulaba una mujer de 52 años. Según informaron fuentes policiales, el conductor del rodado mayor resultó ileso tras la colisión.

Por su parte, la mujer que guiaba el motovehículo debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada por una ambulancia del servicio SAME 107 hacia el hospital local. Los profesionales médicos constataron que la víctima sufrió escoriaciones varias, lesiones calificadas legalmente como leves.

En el lugar del hecho trabajó personal policial para labrar las actuaciones correspondientes y reordenar el tránsito en una zona de importante circulación. La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 en turno del Departamento Judicial local.