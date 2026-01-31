Operativos policiales terminaron con tres jóvenes aprehendidos por pedidos de captura y tenencia de drogas

  En el marco de distintos operativos de prevención y control de ciudadanos, personal policial de la seccional local procedió a la aprehensión de tres jóvenes durante la tarde y la noche de ayer, tras constatar que sobre dos de ellos pesaban pedidos de captura activos y un tercero portaba sustancias ilícitas. En el primer procedimiento, realizado durante tareas de identificación en la vía pública, los efectivos interceptaron a dos hombres de 28 y 20 años de edad. Al consultar sus datos filiatorios, se comprobó que ambos poseían pedidos de captura vigentes por diversos delitos, solicitados por el Juzgado en lo Correccional de San Nicolás y la Fiscalía de Mercedes, respectivamente.  Los sujetos fueron trasladados a la dependencia policial, donde, tras ser notificados sobre las disposiciones de los magistrados intervinientes, recuperaron la libertad.

Una motociclista resultó herida tras un choque en la Ruta 1001 y Crucero General Belgrano


Un accidente de tránsito se registró en la tarde de ayer en la intersección de la Ruta Provincial N° 1001 y la calle Crucero General Belgrano, dejando como saldo una persona herida con lesiones de carácter leve.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Agile, conducido por un hombre de 68 años, y una motocicleta marca Motomel, en la que circulaba una mujer de 52 años. Según informaron fuentes policiales, el conductor del rodado mayor resultó ileso tras la colisión.

Por su parte, la mujer que guiaba el motovehículo debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada por una ambulancia del servicio SAME 107 hacia el hospital local. Los profesionales médicos constataron que la víctima sufrió escoriaciones varias, lesiones calificadas legalmente como leves.

En el lugar del hecho trabajó personal policial para labrar las actuaciones correspondientes y reordenar el tránsito en una zona de importante circulación. La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 en turno del Departamento Judicial local.