Una motociclista resultó herida tras un choque en la Ruta 1001 y Crucero General Belgrano

Operativos policiales terminaron con tres jóvenes aprehendidos por pedidos de captura y tenencia de drogas
Operativos policiales terminaron con tres jóvenes aprehendidos por pedidos de captura y tenencia de drogas
En el marco de distintos operativos de prevención y control de ciudadanos, personal policial de la seccional local procedió a la aprehensión de tres jóvenes durante la tarde y la noche de ayer, tras constatar que sobre dos de ellos pesaban pedidos de captura activos y un tercero portaba sustancias ilícitas. En el primer procedimiento, realizado durante tareas de identificación en la vía pública, los efectivos interceptaron a dos hombres de 28 y 20 años de edad. Al consultar sus datos filiatorios, se comprobó que ambos poseían pedidos de captura vigentes por diversos delitos, solicitados por el Juzgado en lo Correccional de San Nicolás y la Fiscalía de Mercedes, respectivamente. Los sujetos fueron trasladados a la dependencia policial, donde, tras ser notificados sobre las disposiciones de los magistrados intervinientes, recuperaron la libertad.