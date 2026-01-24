Una joven resultó herida en un choque y terminó imputada por circular en una moto con motor adulterado

Una mujer de 26 años resultó herida y quedó imputada por un delito penal tras protagonizar un siniestro vial en la tarde de ayer en la intersección de las calles. El hecho, que se inició como un choque convencional, derivó en una causa portras la inspección policial del vehículo menor.

El incidente se registró cuando, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta guiada por la joven colisionó con un vehículo de reparto conducido por un hombre de 43 años. A raíz del impacto, el conductor del utilitario resultó ileso, mientras que la mujer debió ser trasladada al hospital local por el personal de emergencias del 911.

Fuentes policiales informaron que, tras el traslado de la víctima para su atención por, los efectivos procedieron a verificar la documentación y el estado de los vehículos involucrados. Durante la requisa de la motocicleta, se constató que la numeración del motor presentaba dígitos adulterados.

Ante esta irregularidad, la conductora fue notificada de la formación de una causa por infracción al Artículo 289 del Código Penal, que sanciona la falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable. La mujer quedó a disposición de la UFI N° 7 en turno, que interviene en las actuaciones legales posteriores al siniestro.