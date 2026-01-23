Un motociclista hospitalizado tras chocar con un auto

Unpermanece internado en observación tras protagonizar un violento choque contra un, en cercanías de las vías del ferrocarril Mitre, en el acceso a San Pedro.

El hecho se registró en las primeras horas de hoy, lo que requirió la intervención urgente de los servicios de emergencia. Según informó el doctor José Herbas, jefe de la guardia y el servicio de emergencias del hospital local, el paciente ingresó a la dependencia sanitaria a las 7 de la mañana con un cuadro de policontusiones y un traumatismo específico en un miembro superior.

Debido a la naturaleza de las lesiones recibidas en la colisión, el personal médico dispuso que el hombre continúe bajo vigilancia clínica para evaluar su evolución en las próximas horas. En el lugar del siniestro, las fuerzas de seguridad realizaron las tareas de rigor para normalizar la circulación y determinar las causas del impacto.