Un motociclista hospitalizado con graves heridas tras un accidente en Ruta 1001

Un joven de 21 años fue aprehendido luego de intentar sustraer una motocicleta. El procedimiento fue realizado por personal afectado al “Operativo de Sol a Sol 2025-26” ,.
A raíz del fuerte choque, el conductor del rodado menor debió ser asistido de urgencia por los servicios de emergencia y trasladado a la guardia del Hospital Municipal. Según informaron fuentes médicas, el paciente ingresó al nosocomio con diversas lesiones de gravedad, entre las que se destacan fracturas expuestas en sus extremidades, por lo que permanecía bajo observación y a la espera de posibles intervenciones quirúrgicas.
En el lugar del hecho trabajó personal policial para ordenar la circulación vehicular y realizar las tareas de rigor que permitan establecer las responsabilidades del caso. La causa fue caratulada preventivamente como lesiones culposas, tomando intervención la fiscalía de turno en la jurisdicción.
