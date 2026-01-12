Un motociclista hospitalizado con graves heridas tras un accidente en Ruta 1001

​A raíz del fuerte choque, el conductor del rodado menor debió ser asistido de urgencia por los servicios de emergencia y trasladado a la guardia del Hospital Municipal. Según informaron fuentes médicas, el paciente ingresó al nosocomio con diversas lesiones de gravedad, entre las que se destacan fracturas expuestas en sus extremidades, por lo que permanecía bajo observación y a la espera de posibles intervenciones quirúrgicas.

​En el lugar del hecho trabajó personal policial para ordenar la circulación vehicular y realizar las tareas de rigor que permitan establecer las responsabilidades del caso. La causa fue caratulada preventivamente como lesiones culposas, tomando intervención la fiscalía de turno en la jurisdicción.

Un grave accidente de tránsito se registró esta noche sobre la Ruta 1001, a la altura de la planta de la distribuidora Maxiconsumo, dejando como saldo un motociclista con heridas de consideración. El siniestro se produjo cuando, por causas que aún son materia de peritaje, una motocicleta fue impactada por una camioneta en la que circulaba una persona con domicilio en un vivero de las inmediaciones.