​Un motociclista gravemente herido en un choque: el otro conductor se retiró del lugar

​El siniestro ocurrió pasadas las 9:00, cuando la víctima circulaba a bordo de una motocicleta de 110 cc. Un Fiat Palio de color blanco impactó contra el rodado menor y, lejos de detenerse para asistir al herido, el conductor aceleró y abandonó la zona de inmediato.





​Personal del SAME se desplazó rápidamente hasta el lugar del hecho para asistir al motociclista, quien se encontraba tendido sobre la calzada. Tras una primera evaluación de emergencia, los profesionales médicos confirmaron que el joven presenta una fractura expuesta en su pierna izquierda. Debido a la complejidad de la lesión, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo pronóstico reservado.





​En el lugar trabajaron efectivos policiales para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito, que se vio afectado durante las primeras horas de la jornada.

​Gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, el vehículo involucrado ya fue identificado.

Las autoridades judiciales ya iniciaron las actuaciones para dar con el paradero del responsable, en una causa que preliminarmente fue caratulada como "lesiones gravísimas y abandono de persona".

