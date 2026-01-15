Un joven herido de un disparo en el pecho

Un joven resultó gravemente herido esta tarde tras recibir un disparo de arma de fuego en el pecho, en un violento episodio registrado en la zona céntrica de esta localidad. Fuentes policiales investigan el hecho como un presunto ajuste de cuentas entre bandas con conflictos de larga data.

El ataque se produjo alrededor de las 15:00 en las inmediaciones de las calles Manuel Iglesias y Boulevard Moreno. Según lograron reconstruir los investigadores, la víctima circulaba en una motocicleta junto a otro joven cuando se detuvieron en un comercio ubicado en la intersección de Güemes y Manuel Iglesias.

En ese lugar, fueron abordados por un grupo de individuos con quienes mantenían disputas previas. Al momento de intentar retirarse, los agresores efectuaron al menos un disparo que impactó de lleno en el tórax de la víctima.

A pesar de la gravedad de la herida, el joven y su acompañante lograron avanzar unas dos cuadras hasta un local situado en Manuel Iglesias al 1100, donde detuvieron la marcha para solicitar auxilio. La víctima permaneció tendida en la vereda hasta la llegada de una unidad del servicio de emergencias.

Traslado en código rojo

Al arribar el personal médico, se constató que el proyectil afectó uno de sus pulmones, lesión que compromete seriamente su vida. Ante este cuadro crítico, el joven fue trasladado de urgencia en "código rojo" al hospital local, donde permanece internado en estado reservado.

Por su parte, los agresores —que ya estarían identificados por las fuerzas de seguridad— se dieron a la fuga tras el ataque y son intensamente buscados mediante un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad. La investigación quedó a cargo de la fiscalía en turno, que caratuló el hecho preventivamente como tentativa de homicidio.