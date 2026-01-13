Un joven de 20 años fue detenido tras un allanamiento por robo agravado

Un joven de 20 años fue aprehendido en las últimas horas en la localidad de San Pedro, acusado de ser el autor de un robo agravado. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron armas de fuego, prendas de vestir vinculadas al hecho y plantas de marihuana, informaron fuentes policiales.

La investigación fue llevada adelante por el Gabinete de Táctica Operativa (GTO), que mediante tareas de campo y el análisis de cámaras de seguridad logró establecer la identidad y el domicilio del sospechoso. Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías de San Nicolás otorgó la orden de allanamiento correspondiente.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Manuel Iglesias al 400. Allí, el personal del GTO, en conjunto con efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC), procedió a la detención del morador y al secuestro de elementos de interés para la causa.

Entre lo incautado se detalla un revólver calibre .22 marca "Bagual" en condiciones de disparo con un cartucho intacto, un arma de fuego de fabricación casera tipo "tumbera" con un cartucho calibre 14, la vestimenta que habría sido utilizada al momento del ilícito y nueve plantas de marihuana.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, bajo las actuaciones correspondientes por el delito de robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.