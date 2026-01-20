Un incendio de basura y muebles en barrancas generó un amplio operativo de Bomberos

Un amplio despliegue de lasse registró en la tarde de este martes en la, luego de que ungenerara una densa humareda y peligro de propagación en un sector habitado.

El hecho se desencadenó alrededor de las 17:00 horas, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre un posible incendio estructural que, tras el arribo de las primeras unidades, se constató que tenía su origen en la parte trasera de una propiedad.

El foco ígneo se localizó en una acumulación de desechos ubicada sobre la calle Fray Cayetano Rodríguez, donde el fuego cobró fuerza rápidamente al tomar contacto con materiales de alta combustión, tales como colchones, un ropero viejo y diversos desperdicios. Debido a la intensidad de las llamas, el incendio alcanzó a varios árboles del sector, lo que motivó el trabajo de dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de San Pedro, bajo las órdenes de Marcos Varela.

Pese a que el incendio se encontraba extendido al momento de la llegada de los servidores públicos, las tareas de extinción se centraron en realizar un corte de propagación efectivo. Esta maniobra resultó clave para impedir que el fuego avanzara hacia las fincas vecinas, evitando así consecuencias trágicas para los residentes de la zona.

El operativo contó además con el apoyo de cinco móviles de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), cuyo personal se encargó de custodiar el perímetro y garantizar el espacio necesario para el desplazamiento de las autobombas. Tras una intensa labor de enfriamiento, la situación fue controlada sin que se reportaran personas heridas ni daños en las estructuras de las viviendas cercanas.