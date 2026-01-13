Un hombre murió tras ser atropellado en la Ruta 9

Un hombre falleció esta noche tras ser embestido por dos vehículos a la altura del kilómetro 161 de la Ruta Nacional 9, en el carril que une las ciudades de Rosario y Buenos Aires, según informaron fuentes oficiales vinculadas al operativo de seguridad vial.

El trágico episodio se produjo mientras la víctima caminaba por el carril rápido de la autopista, circunstancia en la que fue impactado por una camioneta Ford Ranger y una Fiat Fiorino blanca.

Minutos después del siniestro, una unidad sanitaria arribó al lugar y el personal médico constató el óbito de la víctima de manera inmediata.

En el sector del accidente trabajan activamente efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Policía Vial y dotaciones de Bomberos, quienes realizan las tareas de peritaje y asistencia pertinentes. Debido a la magnitud del operativo y a la espera de las directivas judiciales, el tránsito en la zona se encuentra totalmente cortado en sentido hacia la Capital Federal.

Las autoridades viales solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución y desviar por las rutas alternativas sugeridas, debido a que se registran importantes demoras en la circulación producto del cierre de la calzada principal.