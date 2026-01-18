Un hombre fue detenido tras violar una perimetral, agredir a su hija y autolesionarse

Un hombre defue aprehendido este sábado luego de violar una medida cautelar de restricción de acercamiento hacia su ex pareja, agredir físicamente a su hija y autolesionarse con un arma blanca en la vía pública.

El hecho se registró ayer en horas de la mañana, cuando personal de la Comisaría local acudió a un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre disturbios en la calle 82 al 1700. Al arribar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba frente al domicilio de su ex pareja, una mujer de 37 años, pese a tener vigente una medida de prohibición de acercamiento dictada el pasado 6 de diciembre y con validez hasta febrero de este año.

Según informaron fuentes policiales, al momento de la llegada de los uniformados, el agresor se estaba provocando cortes a sí mismo con un arma blanca. En medio de la tensa situación, la hija del hombre, una joven de 28 años, salió de la vivienda con la intención de dialogar con su progenitor para que desistiera de su actitud; sin embargo, este reaccionó propinándole un golpe de puño en el rostro sin mediar palabra.

Tras ser reducido por la fuerza policial, el hombre quedó a disposición de la justicia bajo los cargos de desobediencia y lesiones. Ambas mujeres fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar las denuncias correspondientes y recibir asistencia.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro, que ya tramitaba causas previas por violencia de género contra el imputado.