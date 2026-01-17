Un hombre de 53 años fue aprehendido por disturbios en la vía pública

Un hombre fue aprehendido anoche luego de protagonizar disturbios en la vía pública bajo los efectos del alcohol, según informaron fuentes policiales.

El procedimiento fue realizado por personal de la Estación de Policía Comunal local en la calle Liniers al 2400. Los efectivos acudieron al lugar tras recibir alertas sobre un individuo que se encontraba alterando el orden público y molestando a los transeúntes.

Al arribar, los uniformados constataron que se trataba de un hombre de 53 años quien, de acuerdo al parte oficial, presentaba un evidente estado de ebriedad. Ante la negativa de deponer su actitud, se procedió a su aprehensión inmediata.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente por infracción a los artículos de la Ley de Faltas que sancionan la embriaguez y los desórdenes en espacios públicos. En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz local, que dispondrá las medidas legales pertinentes.