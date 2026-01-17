Incendio provocó importantes daños en una vivienda de Avenida 11 de Septiembre

  Una vivienda sufrió importantes pérdidas materiales este sábado tras un incendio de magnitud que requirió la intervención de dos dotaciones del cuerpo de Bomberos Voluntarios. El siniestro se desató alrededor de las 9.30 en una propiedad situada en Avenida  11 de Septiembre al 170 . El fuego se habría originado en el sector del cielorraso y se propagó rápidamente por el interior vivienda, afectando la estructura y el mobiliario de forma generalizada.

Un hombre de 53 años fue aprehendido por disturbios en la vía pública

 


Un hombre fue aprehendido anoche luego de protagonizar disturbios en la vía pública bajo los efectos del alcohol, según informaron fuentes policiales.

El procedimiento fue realizado por personal de la Estación de Policía Comunal local en la calle Liniers al 2400. Los efectivos acudieron al lugar tras recibir alertas sobre un individuo que se encontraba alterando el orden público y molestando a los transeúntes.

Al arribar, los uniformados constataron que se trataba de un hombre de 53 años quien, de acuerdo al parte oficial, presentaba un evidente estado de ebriedad. Ante la negativa de deponer su actitud, se procedió a su aprehensión inmediata.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente por infracción a los artículos de la Ley de Faltas que sancionan la embriaguez y los desórdenes en espacios públicos. En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz local, que dispondrá las medidas legales pertinentes.