Incendio provocó importantes daños en una vivienda de Avenida 11 de Septiembre

Una vivienda sufrió importantes pérdidas materiales este sábado tras un incendio de magnitud que requirió la intervención de dos dotaciones del cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El siniestro se desató alrededor de las 9.30 en una propiedad situada en Avenida 11 de Septiembre al 170. El fuego se habría originado en el sector del cielorraso y se propagó rápidamente por el interior vivienda, afectando la estructura y el mobiliario de forma generalizada.

Dos unidades de bomberos trabajaron en el lugar mediante el despliegue de líneas de extinción para sofocar las llamas y evitar que el foco ígneo se extendiera a las viviendas linderas. Tras controlar el fuego, el personal realizó las tareas de enfriamiento y remoción de escombros.

El propietario del inmueble no se encontraba en el domicilio al momento de iniciarse las llamas, por lo que no se registraron heridos ni víctimas fatales. Pese al rápido accionar de los voluntarios, los daños en el interior de la casa fueron calificados como totales debido a la voracidad del incendio.