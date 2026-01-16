Un detenido y múltiples allanamientos tras el asesinato de un joven en un presunto ajuste de cuentas

Un joven de 25 años fue aprehendido en las últimas horas tras una serie de allanamientos de urgencia vinculados al asesinato de, ocurrido ayer en medio de un enfrentamiento armado. El operativo fue encabezado por personal de lay lalocal.

A partir de las directivas impartidas por el Juzgado de Garantías en turno, las fuerzas de seguridad ejecutaron tres diligencias simultáneas. El primer objetivo, una vivienda en la calle Manuel Iglesias al 1000, arrojó resultado negativo. Sin embargo, en el segundo procedimiento, ubicado en la misma calle al 800, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa.

Finalmente, en un tercer domicilio, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión del morador, un hombre de 25 años, cuya identidad se mantiene bajo reserva para no entorpecer el proceso judicial. En este último sitio también se incautaron elementos probatorios que serán peritados para determinar su vinculación directa con el ataque.

El hecho que conmocionó a la zona ocurrió ayer por la tarde en la intersección de Manuel Iglesias y Boulevard Moreno. Según fuentes policiales, Pereyra circulaba en motocicleta cuando fue atacado por la espalda.

La víctima ingresó al hospital local con una herida de bala en el pecho y un pulmón severamente comprometido. Pese a las maniobras de urgencia realizadas por el personal de la Guardia, el joven falleció horas después tras no poder recuperarse del crítico cuadro clínico.

Los investigadores sostienen que el crimen se enmarca en una disputa de territorialidad entre grupos antagónicos. El episodio guarda similitudes con hechos de extrema gravedad registrados anteriormente en la región, como el asesinato de Lautaro Carlevaris, ocurrido hace poco más de un año.

Desde la cartera de seguridad informaron que la causa continúa en plena etapa investigativa, recabando testimonios y material fílmico para terminar de esclarecer la mecánica del hecho. La causa está siendo instruida bajo una carátula que, tras el deceso de Pereyra, se agravó a Homicidio.