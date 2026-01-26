Un detenido generando disturbios con un arma blanca

​Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado de Paz Local, cuya autoridad competente dispuso el secuestro preventivo del elemento punzocortante y la notificación formal de las actuaciones legales al involucrado. Tras cumplir con los recaudos administrativos y los protocolos de rigor establecidos por la justicia, se ordenó la posterior soltura del masculino.

Un joven de 18 años fue aprehendido ayer por la mañana, luego de ser interceptado por personal policial mientras alteraba el orden público en la calle San Martín sin número. El procedimiento, llevado a cabo por efectivos de la dependencia local, se inició a raíz de los disturbios que el implicado protagonizaba en el lugar, momento en el cual se constató que portaba un arma blanca entre sus pertenencias.