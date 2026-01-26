Un detenido generando disturbios con un arma blanca

El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó un proyecto de ordenanza para designar con el nombre de “Oficial Nelson Lillo” a la Central de Operaciones Local (COL) de la Secretaría de Seguridad municipal, en homenaje al efectivo asesinado en cumplimiento del deber el 25 de enero de 2018. La iniciativa, impulsada por los ediles Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, busca establecer un "homenaje institucional y permanente" a Lillo, vecino de la ciudad, para reafirmar el compromiso estatal con la memoria y el reconocimiento a quienes desempeñan funciones de seguridad en la comunidad. Un precedente de reconocimiento institucional Desde el bloque destacaron que la propuesta sigue la línea de la Sala de Monitoreo, que ya lleva el nombre de “Capitán Post Mortem Juan Gabriel Reyna”, otro efectivo caído en servicio. Según el comunicado: "Se fortalece una política pública de memoria que honra el sacrificio, la vocación y el co...
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado de Paz Local, cuya autoridad competente dispuso el secuestro preventivo del elemento punzocortante y la notificación formal de las actuaciones legales al involucrado. Tras cumplir con los recaudos administrativos y los protocolos de rigor establecidos por la justicia, se ordenó la posterior soltura del masculino.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones