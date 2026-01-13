Un censo ambiental detectó que casi el 80 por ciento de los residuos en la costa son plásticos

Un reciente estudio impulsado por la, que incluyó un exhaustivo relevamiento en la zona ribereña de, determinó que ocho de cada diez residuos hallados en las costas de la provincia corresponden a plásticos. Esta tendencia, que se mantiene desde hace años, mostró un preocupante incremento al alcanzar eldel total de los desechos registrados entre septiembre y octubre de 2025, superando el 74,05% relevado durante el año anterior.

El informe, que integra el trabajo de medio centenar de instituciones gubernamentales y ONG de 17 municipios, detalló que se contabilizaron 39.826 residuos en una superficie total de 172.359 metros cuadrados. Además de San Pedro, el censo abarcó localidades como Punta Lara, San Clemente del Tuyú, Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca, entre otras. Los resultados arrojan que los fragmentos plásticos son el ítem más frecuente, representando el 27,32% del total, piezas que provienen de la degradación de objetos mayores y que, al no ser biodegradables, se convierten en microplásticos que afectan gravemente los ecosistemas y la cadena alimentaria.

En segundo orden de importancia se identificaron las colillas de cigarrillo, que constituyeron el 21,34% de la basura recolectada. A pesar de su tamaño, estos desechos de acetato de celulosa liberan sustancias tóxicas como nicotina y metales pesados que dañan la calidad del agua y son ingeridos accidentalmente por aves y fauna costera. Asimismo, el estudio alertó sobre la presencia de restos de redes, sogas y elementos de pesca que generan enmalles y lesiones críticas en mamíferos marinos y tortugas.

Respecto al impacto directo en la biodiversidad, Karina Álvarez, bióloga de la Fundación Mundo Marino, explicó que una gran proporción de los animales asistidos presentan complicaciones por la ingesta de plásticos al confundirlos con alimento. La especialista subrayó que este fenómeno provoca obstrucciones y cuadros de desnutrición severos, por lo que instó a fortalecer las medidas de prevención para reducir la cantidad de desechos de origen humano que llegan a las costas y comprometen la supervivencia de las especies marinas.