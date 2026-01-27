Un camión que salió de San Pedro protagonizó un fatal accidente en La Pampa: falleció el intendente de Quehué

El intendente de la localidad pampeana de Quehué,, falleció este sábado en un trágico accidente vial sobre la ruta provincial 18, luego de que un elemento metálico de gran porte se desprendiera de un camión que

​El siniestro ocurrió a las 05:55 en el kilómetro 285, cuando el jefe comunal se desplazaba en una camioneta Fiat Strada blanca hacia la costa atlántica junto a su esposa, Pamela Sieira, y sus dos hijos.

​El origen del siniestro

​Según informaron fuentes policiales, la tragedia fue desencadenada por un camión Ford Cargo 1723 que circulaba en sentido contrario. El transporte, que partió desde San Pedro con destino final en Casa de Piedra y una escala previa en Ataliva Roca, circulaba sin carga al momento del hecho.

​En pleno trayecto, se desprendió de la grúa que remolcaba —perteneciente a la firma JMG vial S.A.— un brazo hidráulico de más de un metro de largo y 40 kilogramos de peso. La pieza metálica impactó directamente en el habitáculo de la camioneta de Otamendi, del lado del conductor, provocándole la muerte de forma instantánea.

​El relato de la tragedia

​La esposa del intendente, quien resultó ilesa, relató a los efectivos policiales el dramático momento:

​“Venía manejando Nazareno. Después de pasar un camión, algo golpeó; él perdió el conocimiento y yo tomé el volante para sacar el rodado hacia la banquina”.

​Segundos después, un Chevrolet Onix que circulaba detrás de la familia Otamendi también embistió la pieza metálica sobre la calzada, aunque sus ocupantes no sufrieron heridas de gravedad.

​Actuaciones judiciales

​El conductor del camión, identificado como Roberto Antonio Fernández, fue demorado a pocos kilómetros del lugar. Ante las autoridades, declaró no haber percibido el desprendimiento del componente. La fiscalía a cargo del Dr. David López caratuló la causa como homicidio culposo y ordenó el secuestro de los vehículos para los peritajes de la Agencia de Investigación Científica.