Un buque de bandera de Islas Marshall carga granos para el mercado estadounidense.

​La embarcación, que navega bajo la bandera de Islas Marshall y cuenta con una eslora de 200 metros, procede de la terminal bonaerense de Campana. Según el cronograma de operaciones previsto, el navío atracará en el muelle del Elevador, punto estratégico para la carga de cereales en la zona portuaria sampedrina.





​De acuerdo con la información suministrada por las autoridades portuarias, el Federal Mayumi tiene programada la carga de aproximadamente 13.965 toneladas de productos agrícolas, incluyendo 9.765 toneladas de soja y 4.200 de girasol.





​Se espera que las tareas de carga se inicien de inmediato tras el amarre y la correspondiente inspección de bodegas.

Se trata del buque Federal Mayumi, cuya llegada a la terminal local está prevista para la mañana de este martes 27 de enero, con el objetivo de completar una carga de oleaginosas con destino a Estados Unidos.