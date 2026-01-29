Un aprehendido tras amenazar a su madre en una vivienda

​Tras la llegada de la patrulla y la identificación del agresor, la víctima, una mujer de 46 años, recibió asistencia inmediata y fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar la denuncia formal y recibir la contención necesaria. Fuentes policiales confirmaron que el detenido quedó bajo custodia de manera inmediata ante la gravedad del incidente doméstico.

​La fiscalía en turno tomó intervención directa en el caso y dispuso la notificación formal de la causa penal al sospechoso. Asimismo, las autoridades judiciales ordenaron que el implicado permanezca alojado en el sector de calabozos de la seccional mientras se completan las diligencias procesales correspondientes y se evalúan las medidas de protección para la víctima.

Efectivos de la policía local procedieron ayer por la mañana a la aprehensión de un hombre de 30 años, acusado de proferir amenazas verbales contra su propia madre en el marco de un conflicto de índole familiar. El hecho tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Liniers al 1800, donde la intervención del personal de la dependencia resultó clave para evitar que la situación escalara hacia mayores niveles de violencia.