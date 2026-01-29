Un aprehendido tras amenazar a su madre en una vivienda

El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el programa municipal "TEAcompaña", una iniciativa que busca garantizar el acompañamiento integral de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias en todo el partido bonaerense. La propuesta legislativa, impulsada por los ediles Martín Rivas, Mauro de Rosa, Fernando Negrete y Diego Lafalce, es el corolario de un trabajo territorial que incluyó reuniones con la Red Federal Padres con TEA - Nodo San Pedro, bajo la coordinación de su referente local Laura Almirón. Según destacaron desde el espacio político, el texto final incorpora diagnósticos y necesidades reales planteadas por los propios familiares, bajo la premisa de que las políticas públicas inclusivas deben construirse mediante el diálogo directo con los sectores involucrados. El proyecto contempla diversos ejes de acción inmediata entre los que se d...
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Tras la llegada de la patrulla y la identificación del agresor, la víctima, una mujer de 46 años, recibió asistencia inmediata y fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para radicar la denuncia formal y recibir la contención necesaria. Fuentes policiales confirmaron que el detenido quedó bajo custodia de manera inmediata ante la gravedad del incidente doméstico.
La fiscalía en turno tomó intervención directa en el caso y dispuso la notificación formal de la causa penal al sospechoso. Asimismo, las autoridades judiciales ordenaron que el implicado permanezca alojado en el sector de calabozos de la seccional mientras se completan las diligencias procesales correspondientes y se evalúan las medidas de protección para la víctima.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones