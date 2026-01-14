Un aprehendido tras amenazar con un arma blanca a una mujer en la guardia del hospital

Un hombre fue aprehendido en el Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa", luego de protagonizar un violento episodio en el que amenazó de muerte a una mujer utilizando un arma blanca en la zona de guardia.

El hecho se produjo cuando personal policial, que se encontraba cumpliendo funciones en el nosocomio, intervino ante un altercado verbal. Según informaron fuentes policiales, el agresor fue sorprendido en flagrancia mientras empuñaba un elemento punzocortante y profería amenazas directas contra una mujer, también mayor de edad.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el ataque estaría vinculado a un conflicto de "vieja data" entre ambas partes. La rápida intervención de los efectivos permitió reducir al atacante antes de que pudiera concretar la agresión física, procediéndose de inmediato al secuestro del arma blanca utilizada en el hecho.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia bajo los cargos de amenazas agravadas y tenencia de arma. Por su parte, la víctima recibió asistencia en el mismo centro asistencial, aunque no presentó heridas de gravedad.