Tres heridos, entre ellos una niña de tres años, tras un choque de motocicletas

Tres personas, incluyendo a una niña de tres años, resultaron con heridas leves tras una colisión entre dos motocicletas registrada anoche en la intersección de las calles

El accidente involucró a una motocicleta Gilera Smash de 110 c.c., de color gris y negra, que era conducida por un hombre de 34 años acompañado por su hija de tres años. Por causas que aún se intentan establecer, el rodado colisionó con una Guerrero Day de 70 c.c., de color roja, la cual era guiada por una joven de 16 años.

Ante la emergencia, una ambulancia del servicio SAME 107 se hizo presente en el lugar y procedió al traslado de los tres involucrados al nosocomio local. Según el parte médico, los pacientes sufrieron lesiones calificadas como de carácter leve.

En el caso tomó intervención la Fiscalía del Joven de San Nicolás, que dispuso la notificación del inicio de actuaciones legales por el delito de "Lesiones Culposas" para ambos conductores.

Asimismo, se dio intervención al Juzgado de Faltas Local, que procedió al secuestro de las dos motocicletas debido a que sus conductores carecían de la documentación habilitante para circular.