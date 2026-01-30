Tras una alerta vecinal, la policía detuvo a una pareja que robó en un comercio

Una pareja de 29 años fue aprehendida en la madrugada de hoy tras ser señalada como autora de un robo en un comercio. El hecho fue detectado inicialmente por un vecino, cuya alerta permitió un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad locales para recuperar el material sustraído.

La intervención se produjo mientras personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) realizaba tareas de prevención en la zona. Un hombre de 45 años advirtió a los efectivos sobre la presencia de dos sospechosos que, tras violentar un cristal del establecimiento, habían logrado retirar diversos artículos del interior.

Operativo cerrojo y recuperación de mercadería

Ante la denuncia, la policía activó de inmediato un operativo cerrojo en las arterias circundantes, logrando interceptar y reducir a los presuntos implicados a las pocas cuadras del lugar. Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de la totalidad de la mercadería que había sido sustraída del local damnificado.

Tanto el hombre como la mujer fueron trasladados a la sede policial, donde se procedió a su notificación por el delito de Robo en Grado de Tentativa. Los aprehendidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de San Pedro, que coordina las actuaciones judiciales correspondientes.