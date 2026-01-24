Tras analizar cámaras de seguridad, la policía esclareció un robo y halló droga en un allanamiento

El análisis de las cámaras de seguridad y diversas tareas investigativas permitieron el esclarecimiento de unen San Pedro. El operativo, realizado por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal, culminó con un allanamiento positivo en una vivienda de la calle

La orden de registro, extendida por el Juzgado de Garantías, permitió a los efectivos secuestrar elementos de vital interés para la causa original. Sin embargo, durante el procedimiento en la propiedad, el personal policial halló también plantas de marihuana, lo que derivó en una segunda imputación para el morador.

Como resultado de la diligencia, un masculino de 21 años que reside en el lugar fue notificado de la formación de una causa por los delitos de Robo e Infracción a la Ley de Drogas (23.737). Las actuaciones fueron puestas a disposición de la UFI N° 7 local, que coordina el proceso judicial por ambos hechos.