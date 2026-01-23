Se realizó una jornada de salud integral y prevención en Plaza Belgrano

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro, en un trabajo conjunto con el, llevó adelante este viernes una nueva. La iniciativa tuvo como propósito central acercar a los vecinos acciones directas de, facilitando la identificación de factores de riesgo y el acceso a consultas médicas en el territorio y en los Centros de Atención Primaria.

Durante el operativo, los equipos técnicos realizaron controles de signos vitales, toma de presión arterial y control de glucemia, además de brindar acceso a la vacunación de calendario. Desde el área sanitaria local subrayaron que estas intervenciones, de carácter simple y accesible, resultan fundamentales para advertir valores que requieran seguimiento profesional y orientar a los ciudadanos sobre los pasos a seguir dentro del sistema público de salud.

En relación a la inmunización, se hizo especial hincapié en la importancia de mantener los, con foco en las vacunas indicadas durante el embarazo y los refuerzos correspondientes al ingreso escolar. Asimismo, las autoridades aclararon que lase aplica exclusivamente en el Hospital, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, debido a que requiere un control clínico posterior y no está habilitada para operativos en la vía pública.

De forma complementaria, el personal de salud continúa con el relevamiento territorial de libretas de vacunación en el marco del programa Escuelas Abiertas en Verano, detectando dosis faltantes para su actualización inmediata. Esta estrategia se profundizará durante el ciclo lectivo con controles a ingresantes y se prevé la extensión de las postas sanitarias a otros puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo espacios destinados a adultos mayores y zonas de influencia de los centros de salud locales.