Operativos policiales terminaron con tres jóvenes aprehendidos por pedidos de captura y tenencia de drogas

  En el marco de distintos operativos de prevención y control de ciudadanos, personal policial de la seccional local procedió a la aprehensión de tres jóvenes durante la tarde y la noche de ayer, tras constatar que sobre dos de ellos pesaban pedidos de captura activos y un tercero portaba sustancias ilícitas. En el primer procedimiento, realizado durante tareas de identificación en la vía pública, los efectivos interceptaron a dos hombres de 28 y 20 años de edad. Al consultar sus datos filiatorios, se comprobó que ambos poseían pedidos de captura vigentes por diversos delitos, solicitados por el Juzgado en lo Correccional de San Nicolás y la Fiscalía de Mercedes, respectivamente.  Los sujetos fueron trasladados a la dependencia policial, donde, tras ser notificados sobre las disposiciones de los magistrados intervinientes, recuperaron la libertad.

Se profundiza el abandono en la escuela de Los Laureles, sin actividad desde agosto (Video)


 Madres y padres de la Escuela Primaria N° 27 "Los Laureles" denunciaron el estado de abandono total del establecimiento, situación que mantiene a los alumnos sin clases presenciales desde mediados del año pasado. La institución, que depende del Consejo Escolar de Baradero pero recibe a una matrícula de más de 120 estudiantes provenientes de San Pedro, Baradero y Entre Ríos, presenta un deterioro crítico en su infraestructura básica.

El conflicto se agravó entre agosto y septiembre de 2025, cuando la rotura del muelle de acceso impidió la llegada segura de la comunidad educativa. Sin embargo, al cumplirse meses de aquella contingencia, las familias que se acercaron al lugar constataron que el edificio se encuentra en condiciones de abandono absoluto, con malezas que cubren gran parte del predio y daños estructurales que ponen en riesgo la continuidad del ciclo lectivo 2026.


Incertidumbre por el ciclo lectivo

La preocupación de la comunidad educativa radica en la falta de respuestas oficiales ante un escenario que califican como terminal para la escuela. "Como está la escuela, no va a arrancar; se va a terminar perdiendo una institución", señalaron fuentes vinculadas a las familias damnificadas, quienes remarcaron que la matrícula de 120 chicos se encuentra hoy a la deriva.

Imágenes y testimonios recolectados en el lugar muestran el avanzado estado de deterioro del muelle y la falta de mantenimiento general en las aulas y áreas comunes. Ante esta realidad, los padres exigen una intervención inmediata de las autoridades educativas de la región para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas que asisten a este establecimiento isleño.