Se profundiza el abandono en la escuela de Los Laureles, sin actividad desde agosto (Video)

Madres y padres de ladenunciaron el estado de abandono total del establecimiento, situación que mantiene a los alumnos sin clases presenciales desde mediados del año pasado. La institución, que depende del Consejo Escolar de Baradero pero recibe a una matrícula de más de 120 estudiantes provenientes de San Pedro, Baradero y Entre Ríos, presenta un deterioro crítico en su infraestructura básica.

El conflicto se agravó entre agosto y septiembre de 2025, cuando la rotura del muelle de acceso impidió la llegada segura de la comunidad educativa. Sin embargo, al cumplirse meses de aquella contingencia, las familias que se acercaron al lugar constataron que el edificio se encuentra en condiciones de abandono absoluto, con malezas que cubren gran parte del predio y daños estructurales que ponen en riesgo la continuidad del ciclo lectivo 2026.

Incertidumbre por el ciclo lectivo

La preocupación de la comunidad educativa radica en la falta de respuestas oficiales ante un escenario que califican como terminal para la escuela. "Como está la escuela, no va a arrancar; se va a terminar perdiendo una institución", señalaron fuentes vinculadas a las familias damnificadas, quienes remarcaron que la matrícula de 120 chicos se encuentra hoy a la deriva.

Imágenes y testimonios recolectados en el lugar muestran el avanzado estado de deterioro del muelle y la falta de mantenimiento general en las aulas y áreas comunes. Ante esta realidad, los padres exigen una intervención inmediata de las autoridades educativas de la región para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas que asisten a este establecimiento isleño.