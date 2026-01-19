Se desprendió la batea de un camión y volcó su carga sobre la Ruta 191 a la altura de Villa Sarita

Foto gentileza Néstor Sánchez

Un camión que circulaba por laprotagonizó esta tarde un accidente a la altura del paraje, luego de que se desprendiera la batea de carga y volcara sobre la calzada, provocando complicaciones en el flujo vehicular.

El hecho ocurrió cuando el transporte de carga pesada, que había partido desde San Pedro en dirección a Arrecifes, sufrió un desperfecto. Según las primeras informaciones recolectadas en el lugar por las autoridades, se produjo el corte de los tornillos de sujeción de la batea, lo que ocasionó que el acoplado se desprendiera por completo del chasis.

Como consecuencia del desprendimiento, la estructura volcó sobre la cinta asfáltica,y obstruyendo parcialmente el paso de los vehículos que circulaban por la zona.

En el lugar trabajó personal de la Policía Rural y efectivos de la Dirección de Tránsito municipal, quienes desplegaron un operativo de tránsito asistido para evitar nuevos siniestros y coordinar el paso alternado de los automovilistas mientras se realizaban las tareas de remoción de los materiales.

Fuentes oficiales confirmaron que, pese a la magnitud del incidente y los daños materiales, no se registraron heridos ni otros vehículos involucrados en el siniestro.