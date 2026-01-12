Se descompensó mientras manejaba y descubrieron que la moto era robada

Un hombre de 72 años protagonizó un incidente vial tras sufrir una descompensación mientras circulaba en motocicleta. El hecho derivó en una causa judicial luego de que la policía local comprobara que el vehículo en el que se trasladaba tenía

El episodio ocurrió ayer, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre una persona caída en la intersección de la Avenida 3 de Febrero y la calle Gomendio. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría local hallaron al personal de Tránsito e Inspección Municipal, quienes informaron que el conductor ya había sido trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME 107.

Según el reporte médico inicial, el hombre perdió el conocimiento tras descompensarse, lo que provocó su caída del rodado.

En la escena permanecía una motocicleta marca Gilera Smash de 110cc, color negra y roja, la cual circulaba sin el dominio colocado. Al realizar la consulta correspondiente al sistema informático policial, los uniformados establecieron que sobre la unidad pesaba un pedido de secuestro activo.

El rodado había sido denunciado como sustraído el pasado 19 de noviembre de 2025 en el marco de una causa caratulada como “Hurto”.

Tras la identificación del conductor, quien permanece en observación médica debido a su cuadro de salud, se dio intervención a la fiscalía local de turno, que dispuso las actuaciones de rigor y el secuestro preventivo del vehículo.