Salazar gestionó ante la Provincia un nuevo servicio de transporte para conectar Zárate con San Nicolás y Rosario

El intendentemantuvo un encuentro de trabajo en el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires con el titular de la cartera,, para avanzar en gestiones que apunten a mejorar la conectividad vial en el corredor norte bonaerense.

De la reunión participaron también el subsecretario de Transporte, Damián Contreras, y representantes del sector empresario. El eje central del diálogo fue el análisis de la situación del transporte en la región y la gestión formal ante la Provincia para autorizar un nuevo recorrido que conecte de manera directa las ciudades de Zárate y San Nicolás.

Esta iniciativa contempla la inclusión de San Pedro y sus localidades intermedias, con el propósito de ampliar las opciones de traslado y brindar una respuesta concreta a la demanda de movilidad de los vecinos de la zona.

Proyección regional hacia Rosario

Además de la conexión interna provincial, las autoridades abordaron la posibilidad de extender el servicio en una etapa futura hasta la ciudad de Rosario. Esta ampliación estratégica busca fortalecer la integración del corredor regional y facilitar el flujo de pasajeros entre los principales nodos productivos y urbanos de la zona.

Desde el Ejecutivo sampedrino destacaron que se mantiene una agenda de trabajo articulada con la administración provincial y el sector privado para consolidar proyectos que fortalezcan el sistema de transporte público y promuevan la integración territorial definitiva del distrito.