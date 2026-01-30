Salazar gestionó ante la Provincia un nuevo servicio de transporte para conectar Zárate con San Nicolás y Rosario
El intendente Cecilio Salazar mantuvo un encuentro de trabajo en el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires con el titular de la cartera, Martín Marinucci, para avanzar en gestiones que apunten a mejorar la conectividad vial en el corredor norte bonaerense.
Esta iniciativa contempla la inclusión de San Pedro y sus localidades intermedias, con el propósito de ampliar las opciones de traslado y brindar una respuesta concreta a la demanda de movilidad de los vecinos de la zona.
Proyección regional hacia Rosario
Además de la conexión interna provincial, las autoridades abordaron la posibilidad de extender el servicio en una etapa futura hasta la ciudad de Rosario. Esta ampliación estratégica busca fortalecer la integración del corredor regional y facilitar el flujo de pasajeros entre los principales nodos productivos y urbanos de la zona.
Desde el Ejecutivo sampedrino destacaron que se mantiene una agenda de trabajo articulada con la administración provincial y el sector privado para consolidar proyectos que fortalezcan el sistema de transporte público y promuevan la integración territorial definitiva del distrito.
