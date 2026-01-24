Retuvieron 41 motos en infracción en un operativo de control en la zona del boulevard (Video)



Un masivo operativo de seguridad vial desplegado en la zona del boulevard frente al mástil finalizó con la retención de 41 motocicletas y la detección de múltiples irregularidades. La intervención, coordinada entre la Secretaría de Seguridad local y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), se concentró en desarticular maniobras que generaban ruidos molestos y ponían en riesgo la circulación en el área céntrica.





Durante el procedimiento, los agentes procedieron al secuestro de unidades que presentaban escapes libres y constataron que varios de los conductores se encontraban alcoholizados. El despliegue abarcó la cobertura total de las arterias circundantes, permitiendo la confección del parte oficial de la Comisaría local tras el cierre de las tareas durante la madrugada.

El Director de Tránsito de la Municipalidad, Armando Caballero, destacó la efectividad de la labor conjunta y el alcance de las retenciones. "Retuvimos 41 motocicletas de los chicos que provocan molestia", detalló el funcionario, quien además subrayó la importancia de la presencia territorial de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, el titular del área agradeció el compromiso del personal involucrado en las actuaciones. "Quiero agradecerle a Patrulla Urbana y a todo el equipo por el apoyo incondicional desde el día 1", concluyó Caballero, resaltando la continuidad de estas políticas de control en el distrito.