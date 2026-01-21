Recuperan una motocicleta que había sido hurtada días atrás

Una motocicleta que presentaba pedido de secuestro activo por un robo ocurrido días atrás fue recuperada ayer por la tarde, luego de un operativo de vigilancia llevado a cabo por fuerzas de seguridad locales, informaron fuentes policiales.

El procedimiento fue realizado por personal de la dependencia policial local, quienes desarrollaban tareas de investigación encubierta con el objetivo de dar con elementos sustraídos en la zona bajo distintas modalidades delictivas.

El rodado hallado es una motocicleta tipo 110 cc. Tras las verificaciones de rigor, se confirmó que el vehículo había sido denunciado como robado bajo la modalidad de hurto en jornadas recientes.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de San Nicolás, actualmente en turno, que dispuso las diligencias correspondientes para restituir el vehículo a su propietario y continuar con las investigaciones para identificar a los autores del hecho.