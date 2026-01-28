Realizarán jornada gratuita de vacunación y desparasitación de mascotas

​La jornada sanitaria se dividirá en dos franjas horarias y locaciones estratégicas para facilitar el acceso de los vecinos. El primer turno se desarrollará entre las 8:30 y las 10:30 en la intersección de Plaza Colón y la calle Dr. Maiztegui. Posteriormente, el equipo de salud animal se trasladará al punto ubicado en José Hernández y Libertad, donde brindará atención desde las 10:30 hasta las 12:30.

​Desde el municipio remarcaron la importancia de cumplir con las medidas de seguridad para garantizar un entorno controlado durante la atención. En ese sentido, se solicita que los perros asistan con collar, correa y, en caso de ser necesario, bozal. Para el traslado de felinos, se recomienda el uso de bolsos, caniles o mantas que aseguren su protección y eviten posibles fugas.

​Finalmente, las autoridades locales aclararon que la actividad se encuentra sujeta a las condiciones climáticas. En caso de lluvia o mal tiempo, la jornada será suspendida y reprogramada para una nueva fecha que será informada oportunamente a través de los canales oficiales de la comuna.

La Municipalidad de San Pedro, bajo la coordinación del Departamento Canino de la Secretaría de Salud, anunció la realización de un operativo gratuito de vacunación antirrábica y desparasitación destinado a perros y gatos, que tendrá lugar el próximo viernes 30 de enero en distintas zonas de la localidad.