Realizarán jornada gratuita de vacunación y desparasitación de mascotas

Un hombre de 46 años fue detenido hoy en horas del mediodía por personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal, tras un operativo de vigilancia motivado por una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial local. La captura se produjo en la intersección de las calles Javier Rivero y Balcarce, en plena vía pública, donde los efectivos policiales lograron interceptar al sospechoso mientras realizaban tareas de investigación vinculadas a la causa. El detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva, está imputado por un concurso de delitos cometidos bajo el marco de violencia de género, una causa que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, a cargo de la fiscal Dra. María del Valle Viviani. Tras la detención, el sujeto fue trasladado y alojado en la dependencia policial local, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. Según informaron fuentes policiales, ...
La jornada sanitaria se dividirá en dos franjas horarias y locaciones estratégicas para facilitar el acceso de los vecinos. El primer turno se desarrollará entre las 8:30 y las 10:30 en la intersección de Plaza Colón y la calle Dr. Maiztegui. Posteriormente, el equipo de salud animal se trasladará al punto ubicado en José Hernández y Libertad, donde brindará atención desde las 10:30 hasta las 12:30.
Desde el municipio remarcaron la importancia de cumplir con las medidas de seguridad para garantizar un entorno controlado durante la atención. En ese sentido, se solicita que los perros asistan con collar, correa y, en caso de ser necesario, bozal. Para el traslado de felinos, se recomienda el uso de bolsos, caniles o mantas que aseguren su protección y eviten posibles fugas.
Finalmente, las autoridades locales aclararon que la actividad se encuentra sujeta a las condiciones climáticas. En caso de lluvia o mal tiempo, la jornada será suspendida y reprogramada para una nueva fecha que será informada oportunamente a través de los canales oficiales de la comuna.
