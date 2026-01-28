Kicillof encabeza una nueva jornada de verano en San Pedro con foco en la obra pública y la producción

​La actividad oficial comenzó en el distrito de Salto, donde el mandatario provincial, acompañado por el intendente interino Camilo Alessandro, dejó inaugurada la nueva Planta de Residuos Sólidos Urbanos. Posteriormente, la comitiva recorrió las obras de recomposición de la ruta provincial N°31 en el tramo que une Salto con Rojas, una intervención estratégica destinada a mejorar la conectividad y la seguridad vial en una zona clave para el transporte de la producción regional.

​Cerca de las 16 horas, el gobernador se trasladó a San Pedro para mantener un encuentro con referentes locales del comercio, el turismo y la industria. Esta dinámica de diálogo directo, que ya tuvo sus ediciones previas en Villa Gesell y Chascomús, busca relevar las expectativas de cada distrito frente a la temporada 2026. En este marco, Kicillof realizó la entrega formal de una ambulancia de alta complejidad destinada a fortalecer el sistema de emergencias sanitarias de la comuna sampedrina.

​El cierre de la jornada está previsto en el Hotel Azahar, donde el gobernador encabezará la tercera conferencia de verano del año junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el intendente anfitrión, Cecilio Salazar. Se espera que durante el encuentro se anuncien medidas de impulso económico y se analice el impacto de las políticas nacionales en el tejido pyme y turístico bonaerense.

​En sus recientes intervenciones, Kicillof ha mantenido una postura crítica frente al rumbo económico del Gobierno nacional, advirtiendo sobre el deterioro del aparato productivo. Fuentes oficiales destacaron que esta recorrida también se produce en un contexto de definiciones políticas, mientras el peronismo de la provincia de Buenos Aires avanza en las negociaciones para conformar una lista de unidad de cara a los comicios partidarios previstos para el 15 de marzo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desarrolla esta tarde una intensa agenda de trabajo en la Segunda Sección electoral, que incluye la inauguración de infraestructura vial, sanitaria y ambiental, además de una nueva conferencia de verano junto a representantes de los sectores productivos en San Pedro.