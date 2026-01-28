Un hombre de 46 años fue detenido hoy en horas del mediodía por personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la Estación de Policía Comunal, tras un operativo de vigilancia motivado por una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial local. La captura se produjo en la intersección de las calles Javier Rivero y Balcarce, en plena vía pública, donde los efectivos policiales lograron interceptar al sospechoso mientras realizaban tareas de investigación vinculadas a la causa. El detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva, está imputado por un concurso de delitos cometidos bajo el marco de violencia de género, una causa que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, a cargo de la fiscal Dra. María del Valle Viviani. Tras la detención, el sujeto fue trasladado y alojado en la dependencia policial local, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales intervinientes. Según informaron fuentes policiales, ...
Kicillof encabeza una nueva jornada de verano en San Pedro con foco en la obra pública y la producción
La actividad oficial comenzó en el distrito de Salto, donde el mandatario provincial, acompañado por el intendente interino Camilo Alessandro, dejó inaugurada la nueva Planta de Residuos Sólidos Urbanos. Posteriormente, la comitiva recorrió las obras de recomposición de la ruta provincial N°31 en el tramo que une Salto con Rojas, una intervención estratégica destinada a mejorar la conectividad y la seguridad vial en una zona clave para el transporte de la producción regional.
Cerca de las 16 horas, el gobernador se trasladó a San Pedro para mantener un encuentro con referentes locales del comercio, el turismo y la industria. Esta dinámica de diálogo directo, que ya tuvo sus ediciones previas en Villa Gesell y Chascomús, busca relevar las expectativas de cada distrito frente a la temporada 2026. En este marco, Kicillof realizó la entrega formal de una ambulancia de alta complejidad destinada a fortalecer el sistema de emergencias sanitarias de la comuna sampedrina.
El cierre de la jornada está previsto en el Hotel Azahar, donde el gobernador encabezará la tercera conferencia de verano del año junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el intendente anfitrión, Cecilio Salazar. Se espera que durante el encuentro se anuncien medidas de impulso económico y se analice el impacto de las políticas nacionales en el tejido pyme y turístico bonaerense.
En sus recientes intervenciones, Kicillof ha mantenido una postura crítica frente al rumbo económico del Gobierno nacional, advirtiendo sobre el deterioro del aparato productivo. Fuentes oficiales destacaron que esta recorrida también se produce en un contexto de definiciones políticas, mientras el peronismo de la provincia de Buenos Aires avanza en las negociaciones para conformar una lista de unidad de cara a los comicios partidarios previstos para el 15 de marzo.
