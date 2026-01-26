Proponen que la Central de Operaciones de Seguridad lleve el nombre del oficial Nelson Lillo

​La iniciativa, impulsada por los ediles Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, busca establecer un "homenaje institucional y permanente" a Lillo, vecino de la ciudad, para reafirmar el compromiso estatal con la memoria y el reconocimiento a quienes desempeñan funciones de seguridad en la comunidad.





​Un precedente de reconocimiento institucional

​Desde el bloque destacaron que la propuesta sigue la línea de la Sala de Monitoreo, que ya lleva el nombre de “Capitán Post Mortem Juan Gabriel Reyna”, otro efectivo caído en servicio. Según el comunicado:

​"Se fortalece una política pública de memoria que honra el sacrificio, la vocación y el compromiso de las fuerzas de seguridad".





​Consenso y respaldo político

​El proyecto no solo cuenta con el visto bueno del Departamento Ejecutivo Municipal, sino que también recibió la conformidad de la familia de Lillo, garantizando que el proceso se realice bajo un marco de respeto y diálogo.

​"Desde Acuerdo Vecinal San Pedro sostenemos que recordar también es actuar, y que la memoria debe traducirse en decisiones institucionales que fortalezcan la convivencia y la seguridad ciudadana", concluyeron los referentes del espacio.

