Presentaron la 6a edición del Rally de San Pedro: tres jornadas de competencia con homenaje a "Pichi" Iglesias

El intendente de San Pedro,, encabezó hoy la presentación oficial del, competencia que llevará el nombre deen homenaje al reconocido piloto local. El evento, que forma parte del calendario del Rally Federal, se desarrollará entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, movilizando a los principales exponentes de la especialidad en la región.

Durante el encuentro, realizado en el despacho oficial, Salazar subrayó la relevancia de que el distrito vuelva a ser sede de una competencia de este nivel y enfatizó que la organización no representa costos para el erario municipal. Por su parte, Iglesias agradeció el reconocimiento y destacó el fuerte arraigo que el automovilismo posee en la comunidad sampedrina.

Las autoridades de la organización, representadas por Mariano Calandrino (director de carrera), Horacio Cires (seguridad de caminos), Claudio Sandi y Giorgina Giacone, brindaron detalles técnicos sobre el esquema del fin de semana. Se confirmó que el parque de asistencia estará ubicado en la plaza céntrica para facilitar el acceso de los vecinos, mientras que la rampa de largada simbólica se montará frente al Palacio Municipal.

La realización del rally contará con un despliegue articulado entre las áreas municipales y los dispositivos de seguridad para garantizar el ordenamiento del tránsito y el uso adecuado de los caminos rurales. Desde la organización instaron al público a respetar estrictamente las zonas habilitadas para espectadores y las indicaciones del personal de control.

La Municipalidad invitó a vecinos y turistas a participar de esta fiesta del deporte motor, cuya información detallada sobre horarios y recorridos será difundida progresivamente por los canales oficiales para permitir una planificación anticipada de la asistencia.