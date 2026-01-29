Presentan el programa "TEAcompaña" para promover la inclusión y accesibilidad

​La propuesta legislativa, impulsada por los ediles Martín Rivas, Mauro de Rosa, Fernando Negrete y Diego Lafalce, es el corolario de un trabajo territorial que incluyó reuniones con la Red Federal Padres con TEA - Nodo San Pedro, bajo la coordinación de su referente local Laura Almirón. Según destacaron desde el espacio político, el texto final incorpora diagnósticos y necesidades reales planteadas por los propios familiares, bajo la premisa de que las políticas públicas inclusivas deben construirse mediante el diálogo directo con los sectores involucrados.

​El proyecto contempla diversos ejes de acción inmediata entre los que se destacan la implementación de accesibilidad cognitiva en edificios y espacios públicos, la capacitación obligatoria para el personal municipal y el fomento de campañas de concientización en la comunidad. Asimismo, la normativa prevé la creación de una Credencial Municipal TEA que funcionará de manera complementaria al Certificado Único de Discapacidad (CUD) para agilizar gestiones locales.

​Desde el bloque autor explicaron que la intención es que la inclusión se traduzca en programas concretos y sostenidos, evitando que las iniciativas queden reducidas a meras declaraciones de intención. El expediente, que contó con el acompañamiento del subsecretario legislativo Santiago Murray, iniciará ahora su tratamiento en las comisiones internas del cuerpo deliberativo, donde se espera la participación activa de organizaciones y referentes para dar contenido a los futuros talleres y acciones territoriales.

El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el programa municipal "TEAcompaña", una iniciativa que busca garantizar el acompañamiento integral de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias en todo el partido bonaerense.