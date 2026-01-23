Polo Universitario: completan revestimientos e inician colocación de pisos y nuevas instalaciones

La Secretaría de Obras de San Pedro informó que continúan a ritmo sostenido los trabajos de refacción y readecuación edilicia en el, una obra estratégica para fortalecer la infraestructura educativa regional en el marco delimpulsado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Según el último reporte oficial, el proyecto entró en una fase clave tras completarse la colocación de revestimientos. Actualmente, los equipos técnicos se encuentran abocados a la instalación de los pisos, uno de los frentes principales de la intervención en esta instancia, mientras se programan las tareas de pintura que iniciarán de forma inmediata tras la finalización de los acabados de base.

Respecto a la, la misma se desarrolla en dos tramos por razones técnicas: la primera fase se ejecutó previo a los revestimientos, mientras que la segunda etapa, destinada a terminaciones y conexiones finales, se realizará una vez concluido el montaje de los materiales finales.

El proyecto se ejecuta mediante un trabajo articulado con el equipo del Programa Puentes, dependiente del Ministerio de Gobierno que conduce Carlos Bianco, bajo los lineamientos de la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Desde el municipio destacaron que la optimización de las condiciones del edificio es fundamental para garantizar la continuidad y expansión de la oferta académica en la ciudad. Con la culminación de estas tareas, elconsolidará su rol como centro de referencia para los estudiantes de la zona, facilitando el acceso a estudios universitarios sin necesidad de trasladarse a otros distritos.