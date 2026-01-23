Polo Universitario: completan revestimientos e inician colocación de pisos y nuevas instalaciones

El presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar , cruzó con dureza al concejal Ariel Rey (bloque San Pedro Puede), tras un pedido de informes presentado por dicho espacio sobre el funcionamiento del sistema sanitario local. A través de sus redes sociales, Baraybar cuestionó la formación técnica de la oposición y defendió la gestión de la salud pública municipal frente a las críticas vertidas por Rey en La Radio 92.3.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Secretaría de Obras de San Pedro informó que continúan a ritmo sostenido los trabajos de refacción y readecuación edilicia en el Polo Universitario de San Pedro (PUSAP), una obra estratégica para fortalecer la infraestructura educativa regional en el marco del Plan 6x6 impulsado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Según el último reporte oficial, el proyecto entró en una fase clave tras completarse la colocación de revestimientos. Actualmente, los equipos técnicos se encuentran abocados a la instalación de los pisos, uno de los frentes principales de la intervención en esta instancia, mientras se programan las tareas de pintura que iniciarán de forma inmediata tras la finalización de los acabados de base.
Respecto a la instalación eléctrica, la misma se desarrolla en dos tramos por razones técnicas: la primera fase se ejecutó previo a los revestimientos, mientras que la segunda etapa, destinada a terminaciones y conexiones finales, se realizará una vez concluido el montaje de los materiales finales.
El proyecto se ejecuta mediante un trabajo articulado con el equipo del Programa Puentes, dependiente del Ministerio de Gobierno que conduce Carlos Bianco, bajo los lineamientos de la gestión del gobernador Axel Kicillof.
Desde el municipio destacaron que la optimización de las condiciones del edificio es fundamental para garantizar la continuidad y expansión de la oferta académica en la ciudad. Con la culminación de estas tareas, el PUSAP consolidará su rol como centro de referencia para los estudiantes de la zona, facilitando el acceso a estudios universitarios sin necesidad de trasladarse a otros distritos.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones