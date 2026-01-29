Policía detuvo a un hombre de 46 años con pedido de captura activo

El bloque de concejales de Acuerdo Vecinal San Pedro presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el programa municipal "TEAcompaña", una iniciativa que busca garantizar el acompañamiento integral de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias en todo el partido bonaerense. La propuesta legislativa, impulsada por los ediles Martín Rivas, Mauro de Rosa, Fernando Negrete y Diego Lafalce, es el corolario de un trabajo territorial que incluyó reuniones con la Red Federal Padres con TEA - Nodo San Pedro, bajo la coordinación de su referente local Laura Almirón. Según destacaron desde el espacio político, el texto final incorpora diagnósticos y necesidades reales planteadas por los propios familiares, bajo la premisa de que las políticas públicas inclusivas deben construirse mediante el diálogo directo con los sectores involucrados. El proyecto contempla diversos ejes de acción inmediata entre los que se d...
Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló una vez que los efectivos confirmaron la identidad del sujeto y la plena vigencia de la medida judicial que pesaba sobre él. Los delitos que se le imputan forman parte de una serie de expedientes tramitados previamente ante la justicia ordinaria.
En el caso tomó intervención directa la fiscalía local, la cual impartió las directivas correspondientes para formalizar el arresto. Por disposición de las autoridades judiciales, el detenido fue trasladado y alojado en el sector de calabozos de la dependencia, donde permanecerá a disposición del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás.
