Policía detuvo a un hombre de 46 años con pedido de captura activo

​Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló una vez que los efectivos confirmaron la identidad del sujeto y la plena vigencia de la medida judicial que pesaba sobre él. Los delitos que se le imputan forman parte de una serie de expedientes tramitados previamente ante la justicia ordinaria.

​En el caso tomó intervención directa la fiscalía local, la cual impartió las directivas correspondientes para formalizar el arresto. Por disposición de las autoridades judiciales, el detenido fue trasladado y alojado en el sector de calabozos de la dependencia, donde permanecerá a disposición del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás.

Personal del Gabinete de la dependencia policial de la ciudad de San Pedro concretó la detención de un hombre de 46 años que contaba con una orden de captura vigente por la comisión de diversos delitos. El operativo se llevó a cabo tras una serie de tareas investigativas que permitieron localizar al sospechoso en la intersección de las calles Javier Rivero y Balcarce.