Los detalles de la megaobra energética de más de 28.000 millones de pesos confirmada por Kicillof

​La iniciativa, impulsada por la Dirección Provincial de Energía y la Subsecretaría de Energía, contempla la ejecución de instalaciones estratégicas para garantizar la marcha industrial en San Pedro. Para la concreción de los trabajos, las autoridades han establecido un plazo de ejecución de 549 días corridos, los cuales comenzarán a contabilizarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

​En el marco de la normativa vigente, el pliego de bases y condiciones prevé el otorgamiento de un anticipo financiero del 10 por ciento del monto contractual, previa constitución de las garantías correspondientes ante el Ministerio. Esta medida busca agilizar el despliegue logístico necesario para una obra de tal magnitud, que ya cuenta con la imputación preventiva del gasto dentro del Presupuesto General para el Ejercicio 2026.

​La complejidad técnica del proyecto queda respaldada por una extensa serie de pliegos y especificaciones elaboradas durante el año 2025, que incluyen memorias descriptivas, planos y datos garantizados supervisados por TRANSBA. El proceso administrativo ha contado con la intervención de la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios, el Consejo de Obras Públicas y la Dirección de Contrataciones de Obra Pública, garantizando el cumplimiento de los marcos legales establecidos en los decretos reglamentarios de la provincia.

​Con el dictado del acto administrativo para autorizar el llamado a licitación, la gestión provincial avanza en la designación de los miembros que integrarán la Comisión Evaluadora de Ofertas. Este paso resulta fundamental para analizar las propuestas técnicas y económicas de las empresas interesadas en llevar adelante una de las inversiones en infraestructura eléctrica más significativas de la región para el próximo bienio.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el proceso licitatorio para una ambiciosa obra de infraestructura energética que busca fortalecer el Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal, bajo la órbita de la empresa TRANSBA S.A. Según se desprende de la documentación técnica oficial, el proyecto cuenta con un presupuesto fijado en la suma de 28.489.771.070,67 pesos.