Personal de la UTOI aprehendió a un hombre con cocaína y marihuana en su poder

Un hombre de 30 años fue aprehendido anoche por personal de la, tras ser sorprendido con envoltorios de cocaína y marihuana entre sus pertenencias, informaron hoy fuentes policiales.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Independencia y 74, cuando los efectivos de la fuerza especial —que se encuentran en la localidad cumpliendo tareas de refuerzo de la seguridad ciudadana— procedieron a la interceptación y posterior requisa del sospechoso.

Según detalló el parte oficial, durante la inspección se hallaron dosis de sustancias estupefacientes listas para su consumo. Ante esta situación, el masculino fue trasladado de inmediato a la dependencia policial local, donde quedó formalmente imputado por infracción a la Ley 23.737.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática en estupefacientes, que evaluará en las próximas horas su situación procesal.