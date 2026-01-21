Hantavirus: Arrecifes confirmó su primera muerte en medio de un brote regional que ya suma cinco víctimas en el último mes

  La Municipalidad de Arrecifes confirmó anoche el primer fallecimiento por hantavirus en el distrito, elevando a cinco la cifra de víctimas fatales registradas en la región durante el último mes. El deceso corresponde a una mujer de 35 años, residente en la zona rural, quien falleció apenas pocas horas después de que se confirmara el diagnóstico positivo este martes por la tarde.

Personal de la UTOI aprehendió a un hombre con cocaína y marihuana en su poder


Un hombre de 30 años fue aprehendido anoche por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), tras ser sorprendido con envoltorios de cocaína y marihuana entre sus pertenencias, informaron hoy fuentes policiales.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Independencia y 74, cuando los efectivos de la fuerza especial —que se encuentran en la localidad cumpliendo tareas de refuerzo de la seguridad ciudadana— procedieron a la interceptación y posterior requisa del sospechoso.

Según detalló el parte oficial, durante la inspección se hallaron dosis de sustancias estupefacientes listas para su consumo. Ante esta situación, el masculino fue trasladado de inmediato a la dependencia policial local, donde quedó formalmente imputado por infracción a la Ley 23.737.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática en estupefacientes, que evaluará en las próximas horas su situación procesal. 