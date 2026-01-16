Paritarias bonaerenses: acuerdo con estatales pero con rechazo de la FEB a la oferta oficial

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró este viernes una nueva jornada de negociaciones paritarias con un escenario dispar: mientras que los gremios estatales y parte del frente docente aceptaron la propuesta salarial, larechazó formalmente el ofrecimiento por considerarlo insuficiente.

La administración de Axel Kicillof presentó una oferta superadora tras el 1,5% inicial del pasado martes, elevando la propuesta a un 4,5% global que incluye un retroactivo a diciembre y un incremento para el inicio de 2026. Sin embargo, los números no lograron el consenso unánime en el sector educativo.

El esquema del incremento

La propuesta oficial, que el Ejecutivo busca liquidar con los haberes de enero para que se perciba en febrero, se compone de:

Un 1% retroactivo al mes de diciembre de 2025.

El proporcional correspondiente al medio aguinaldo (0,5%).

Un 3% de aumento (algunos sectores consignaron 2% según la escala base) a partir de enero de 2026.

El rechazo de la FEB

A diferencia de otros sectores que dieron el visto bueno, la FEB anunció esta tarde su rechazo a la oferta. Desde el gremio docente señalaron que el incremento retroactivo del 1% y el impacto en el aguinaldo, sumado al porcentaje para enero, no alcanza a cubrir las expectativas frente a la evolución de los precios, a pesar de que la inflación de diciembre se situara en el 2,8%.

Por el contrario, desde ATE Buenos Aires, su titular Claudio Arévalo sostuvo que el acuerdo "permite sostener el salario" en un contexto de "asfixia hacia la provincia por parte del Gobierno nacional".

Contexto de "asfixia" financiera

Desde Calle 6 volvieron a enfatizar las dificultades que atraviesa el erario público bonaerense debido al recorte de transferencias no automáticas por parte del Ejecutivo nacional de Javier Milei y la caída real de la recaudación. Pese a esto, las autoridades provinciales confirmaron que mantendrán la instancia de diálogo y ya dieron el visto bueno para reabrir las paritarias en febrero.