PAMI puso en marcha su colonia de verano en San Pedro con casi 200 afiliados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) inició formalmente su temporada de colonia de verano en la localidad de San Pedro, una iniciativa que cuenta con 198 afiliados inscriptos y que se desarrolla por primera vez en la ciudad bajo esta modalidad, según informaron autoridades de la obra social.

La titular de la agencia PAMI San Pedro, María Victoria Vitale, destacó el carácter inédito del programa y detalló que las actividades tienen lugar en el predio "La Rueda", los días Lunes y Miércoles en el horario de 8 a 12. La funcionaria subrayó que la propuesta es totalmente gratuita para los beneficiarios y se extenderá durante los meses de enero y febrero.

"Llegan y se les brinda un desayuno con distintas infusiones y tortas. Luego comienzan los talleres de arte, memoria, música y canto. Al finalizar las actividades recreativas, los afiliados se trasladan a la pileta para realizar gimnasia y aquagym", explicó Vitale sobre la dinámica diaria de la colonia.

Respecto a la participación, la titular de la agencia local señaló que, si bien cuentan con un cupo establecido, se encuentran analizando la posibilidad de ampliarlo ante la alta demanda. "Estamos inscribiendo pero nos quedan poquitos lugares. Los interesados deben acercarse a nuestra agencia para realizar el trámite", precisó.

Vitale destacó además que esta iniciativa surgió a partir de una propuesta del Aeroclub San Pedro, institución que se hace cargo de la coordinación de los profesores y talleristas que dictan las clases.