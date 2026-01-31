Operativos policiales terminaron con tres jóvenes aprehendidos por pedidos de captura y tenencia de drogas

En el marco de distintos operativos de prevención y control de ciudadanos, personal policial de la seccional local procedió a la aprehensión de tres jóvenes durante la tarde y la noche de ayer, tras constatar que sobre dos de ellos pesaban pedidos de captura activos y un tercero portaba sustancias ilícitas.

En el primer procedimiento, realizado durante tareas de identificación en la vía pública, los efectivos interceptaron a dos hombres de 28 y 20 años de edad. Al consultar sus datos filiatorios, se comprobó que ambos poseían pedidos de captura vigentes por diversos delitos, solicitados por el Juzgado en lo Correccional de San Nicolás y la Fiscalía de Mercedes, respectivamente.

Los sujetos fueron trasladados a la dependencia policial, donde, tras ser notificados sobre las disposiciones de los magistrados intervinientes, recuperaron la libertad.

Por otra parte, en la tarde de ayer y en las inmediaciones de la calle San Martín al 3500, los uniformados aprehendieron a un joven de 19 años. Según informaron fuentes policiales, el masculino tenía en su poder una cantidad ínfima de cocaína.

El joven fue derivado a la seccional, donde se le notificó el inicio de una causa penal por infracción a la Ley 23.737 bajo la carátula de tenencia de estupefacientes. Una vez cumplimentados los recaudos legales, el implicado se retiró de la dependencia. En este último hecho interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 en turno del Departamento Judicial local.